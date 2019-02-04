Совладелец ГК «Норманн» Смирнов требует у следователей документы и печати для достройки домов

Генеральный директор и совладелец группы компаний «Норманн» Владимир Смирнов на состоявшейся 2 февраля встрече с дольщиками заявил, что следователи изъяли у него печати, учредительные документы и ключи доступа к компьютерам, из-за чего он не может подключить инвестора к достройке проблемных объектов.

Смирнов встретился с дольщиками жилых комплексов «Норманна» в строительном вагончике у ЖК «Три апельсина» (аудиозапись встречи есть в распоряжении ЗАКС.Ру) на следующий день после своего освобождения.

30 января совладельца строительной компании задержали на 72 часа по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), но выпустили через двое суток по подписке о явке.

Ранее Смирнов объявлял, что нашел в Москве инвестора, готового завершить строительство замороженных проектов «Норманна». Однако название этой компании не сообщал.

На встрече с дольщиками у ЖК «Три апельсина» хозяин «Норманна» заявил, что 30 января он должен был отправиться в Москву для подписания соглашения с инвестором, но поездке помешало задержание.

- 29 числа я думал, что вечером уже поеду. 30-го была собрана машина, два чемодана стояли, документы лежали, я готов был выехать, - сказал Смирнов участникам долевого строительства.

По его словам, в ходе обысков были изъяты печати и учредительные документы аффилированных с ГК «Норманн» компаний, необходимые для заключения соглашения с инвестором. Смирнов пообещал постараться вернуть эти вещи к 5-6 февраля, после чего отправиться в Москву для возобновления переговоров. Он также допустил, что таинственный инвестор в связи с недавним задержанием может испугаться продолжать партнерство с «Норманном».

Кроме того, Смирнов заявил дольщикам, что не намерен больше ходить на совещания в комитет строительства Петербурга и вести переговоры с зампредом комитета Евгением Барановским. По словам совладельца «Норманна», он не доволен тем, что Барановский якобы говорил, что поспособствовал задержанию Смирнова:

- Высказывание Барановского о том, что это он меня посадил на 72 часа. Я не пойду больше в комитет по строительству Петербурга. Я был лучшего мнения о них. Я готов с вами общаться, но не готов общаться с таким человеком. Считаю, что он тут не причем, но раз он так себя позиционирует, то пусть позиционирует, - сообщил Смирнов дольщикам.

На территории Петербурга «Норманн» не достроил жилые комплексы «На заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина». Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти: ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий». По данным дольщиков, квартиры от застройщика ждут более 6 тысяч человек.