В ЗакСе отчитались о состоянии петербургской промышленности

В стенах Законодательного собрания Петербурга выслушали доклад первого заместителя комитета по промышленной политике и инновациям Ивана Складчикова об итогах работы городского промышленного комплекса и его планах на 2019 год.

Так, было отмечено, что Северная столица "бьет рекорды" по объему производства среди российских городов - индекс роста составил 105%. Всего петербургские предприятия отгрузили продукции на сумму, превышающую 3 трл рублей. В свою очередь федеральным налоговым службам было перечислено более 440 млрд рублей, из которых 76 млрд "ушли" в городскую казну.

Самыми активными по темпам производства были такие отрасли, как судостроение, авто- и машиностроение.

Объем субсидирования городских предприятий составил 680 млн рублей, из которых 173 млн были предоставлены агропромышленному комплексу.

Складчиков поведал также о развитии петербургских технопарков и особой экономической зоны "Санкт-Петербург".

Подводя итог встречи, комиссией было принято решение дать правительству рекомендацию, предполагающую "увеличение финансирования мер поддержки промышленных предприятий".