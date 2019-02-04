Ущерб от коррупции в Петербурге за 2018 год оценили в 790 млн рублей

Ущерб от коррупционных преступлений в Петербурге за 2018 год составил более 790 млн рублей, из них удалось возместить еще до направления дел в суд свыше 118 млн, сообщили в городской прокуратуре.

За минувший год, по словам прокуроров, увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд, а также лиц, который предъявлено обвинение в коррупции. За подобные преступления осудили 334 человека, в том числе 32 правоохранителей и 29 чиновников.

К административной ответственности за коррупцию привлекли 125 человек. Еще 250 человек столкнулись с дисциплинарными взысканиями, из них девять уволили в связи с утратой доверия.