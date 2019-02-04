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15:06

Денис Мартюшев покидает "Фонд имущества Петербурга"

Генеральный директор АО "Фонд имущества Петербурга" Денис Мартюшев с 1 марта 2019 года покидает занимаемый им пост. Данную информацию он подтвердил в разговоре с изданием "Новый проспект". Однако о том, что послужило причиной ухода, Мартюшев сообщать отказался.

Глава КИО Валерий Калугин рассказал, что кадровая ротация в фонде не является "симптомом" грядущей реорганизации имущественного блока.

"У меня к Мартюшеву как к профи вопросов нет - нормальный специалист с чётким пониманием своих задач. То, что «Фонд имущества» в прошлом году не выполнил задание по продажам, не вина Мартюшева. Фонду кто-то должен подносить снаряды, тогда он будет «стрелять»", - поделился Калугин, добавив, что ему неизвестно, кто может занять ставшее вакантным место.

В пресс-службе КИО пояснили, что согласно законодательству об акционерных обществах окончательное решение об освобождении Мартюшева с занимаемой должности будет принято на совете директоров фонда, заседание которого состоится в течение месяца.

Напомним, Мартюшев стал во главе "Фонда имущества Петербурга" в 2016 году сразу после отставки Игоря Пахорукова. До того, как занять кресло генерального директора, опыта работы в госучреждениях Мартюшев не имел, занимаясь в основном юридической деятельность и менеджментом.



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