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15:49

Песков о желании 40% молодежи уехать из России: Не такой высокий показатель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не рассматривать данные социологического опроса «Левада-центра» о желании молодых людей уехать из России в отрыве от остальных вопросов, передает «Интерфакс».

«Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме», - заявил Песков, комментируя данные соцопроса.

О том, что, по результатам опроса, за границу хотят уехать более 40% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, Песков заявил, что это «не такой высокий показатель».

Согласно опросу «Левада-центр», в целом Россию готовы покинуть 17% от общего числа опрошенных 1600 человек. Свыше 40% из них – молодые люди. Менее всего за границу хотят переехать люди старше 55 лет – 5%.

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18:27    
17:45  - чокнутый какой-то... если бы мне путин хотя бы на золотые зубы выделил слиточек, еще ладно, а так, на хрена его коллекционировать, стране, которая в жопе, в которой еще в школах есть уличные уборные типа - "очко"?.. ни норвежцы, ни финны не коллекционируют драг. металлы, а вкладывают доход от нефти в социальные программы. у путина все-равно распи.дят это золото и глазом не моргнешь, если это не фейк что оно есть... не верю, что оно вообще есть, вполне вероятно оно лишь на бумаге числится в росстате, а его в оаэ уже давно вывез и продал козопас и газовый гангстер, арашуков, а бабки спрятал в офшорах... вон сколько у него золота нашли, аж золотые сабли, слитки и т.д... не все успел вывезти...

17:45    
17:24 Опять не догнали Португалию.

17:45    
17:35. Одного золота в резервах 2 ТЫСЯЧИ 150 тонн, кстати, 5-е место в мире по запасам, а скоро будет третье! Налички долларов и евро транспортные свозили многими тоннами со всего мира и тд итп!!

17:35   П.А.  
17:24
И во что же эти 500 миллиардов вложены? В высоколиквидные украинские и венесуэльские облигации госзайма?

17:24    
16:24. Россия не в жопе, а на экономическом и геополитическом подъёме! Вон Росстат даёт за 2018 рост ВВП в России 3%(!!!!!!!!!!), золотовалютные резервы под 500 миллиардов долларов, ФНБ-6,5 триллионов руб. и тд итп.

16:24    
высказывание пескова очень наглядно доказывает - из рассеи молодежи надо делать ноги, с таким дураками как он лучше не будет... страна в жопе, а ему всё по х-й... его женушка, американка, навка скупила крымские соляные копи - вот что ему хорошо...

16:18    
у пескова все 3 его жены дернули из россии вместе со всеми детишками... пора и ему смываться...

16:01    
Главное, Лизок уехать успела.

15:57    
Россия-лучшая страна в мире! Не надо из неё никуда уезжать! Никого за бугром не ждут из россиян!

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