Муниципальный депутат Джефф Монсон пришел на митинг подмосковных обманутых дольщиков

Бывший боец UFC, депутат муниципального совета подмосковного города Красногорск Джефф Монсон был единственным представителем властей, посетившим 2 февраля митинге дольщиков ЖК «Березовая роща» в центре Красногорска, сообщает группа «Новости долевого строительства».

Фото: "Новости долевого строительства"

Монсон извинился за то, что не может говорить по-русски и передал свои слова через переводчика. Депутат пообещал, что встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и передаст ему резолюцию митинга обманутых дольщиков.

«Я знаю его лично. Это тот человек, который дал мне российский паспорт. Я думаю, что он хороший человек и делает много хорошего для живущих в России. Но я понимаю, что вы обозлены и имеете право быть злыми», - обратился Монсон к участникам митинга.

Кроме того, он пообещал поднять вопрос о «годовых каникулах» по ипотеке для дольщиков ЖК «Березовая роща», которые вынуждены выплачивать кредиты на приобретение жилья.

Депутат также поставил свою подпись под резолюцией митинга, в которой участники долевого строительства требовали предоставить им квартиры, равноценные купленным.

«Вы действительно сильный и смелый человек, достойный уважения, в отличие от многих наших чиновников», - сказала Монсону представительница митинговавших.

ЖК «Березовая роща» строится в подмосковном городе Раменское. Изначально объект планировалось сдать в 3 квартале 2014 года. Раменские дольщики решили провести свой митинг в Красногорске, чтобы «быть услышанными на более высоком, чем районный, уровне».

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