Росстат отчитался о небывалом росте российской экономики

Показатель внутреннего валового продукта в 2018 году достиг отметки 2,3% по сравнению с 1,6% годом ранее, делятся "Ведомости", ссылаясь на данные Росстата.

Таким образом, темпы экономического роста в России "бьют" максимальную отметку, зафиксированную в 2012 году. Для сравнения, в Минэкономразвития прогнозировали, что ВВП поднимется до 2% лишь в 2021 году. В свою очередь эксперты Центробанка предполагали, что в 2018 году рост экономики составит 1,5-2%.

Согласно данным Росстата, по сравнению с 2017-м через год добавленная стоимость в строительстве выросла на 4,7%. Помимо "стахановских" темпов роста стройсферы, стремительно возросла и добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых и в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения — на 3,8% и на 3,5% соответственно.

"Такие „досчеты“ не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы", - выразил мнение эксперт центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков в беседе с "Коммерсантом".

Вместе с тем, экономические аналитики предприняли попытку различными методами моделировать результаты Росстата на практике, однако ни один из них на этом поприще не преуспел, поставив тем самым обозначенные счетным ведомством цифры под сомнение.