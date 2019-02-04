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18:07

Росстат отчитался о небывалом росте российской экономики

Показатель внутреннего валового продукта в 2018 году достиг отметки 2,3% по сравнению с 1,6% годом ранее, делятся "Ведомости", ссылаясь на данные Росстата.

Таким образом, темпы экономического роста в России "бьют" максимальную отметку, зафиксированную в  2012 году. Для сравнения, в Минэкономразвития прогнозировали, что ВВП поднимется до 2% лишь в 2021 году. В свою очередь эксперты Центробанка предполагали, что в 2018 году рост экономики составит 1,5-2%.

Согласно данным Росстата, по сравнению с 2017-м через год добавленная стоимость в строительстве выросла на 4,7%. Помимо "стахановских" темпов роста стройсферы, стремительно возросла и добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых и в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения — на 3,8% и на 3,5% соответственно.

"Такие „досчеты“ не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы", - выразил мнение эксперт центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков в беседе с "Коммерсантом".

Вместе с тем, экономические аналитики предприняли попытку различными методами моделировать результаты Росстата на практике, однако ни один из них на этом поприще не преуспел, поставив тем самым обозначенные счетным ведомством цифры под сомнение.

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20:59    
Все в путинизме дутое: и патриотизм, и экономика, и статистика.

20:16    
"Секрет" "успеха".
"в минувшем году Росстат завершил переход на международную систему национальных счетов (СНС), который начался в 2014 году, и по этой новой методике ведомство включило в валовое накопление капитала выпадавшие прежде параметры — системы вооружения длительного пользования и научные исследования и разработки, которые могут быть использованы в будущем. Раньше эти позиции проходили по разделу расходов и в ВВП не учитывались. Зато теперь чудесным образом из минуса стали плюсом". Коммерсантъ
" Росстат в рамках изменения своей же методики расчета ВВП умудрился пересмотреть данные за предыдущие периоды в сторону повышения, что вносит фактор дезинформации в реальную картину. Таким образом произошел серьёзный сдвиг в сторону существенного улучшения данных и трансформации отрицательных данных в положительные.  Об этом сообщает Рамблер". finance.rambler.ru

20:00    
Россия, вперёд! Русские идут!!! То ли ещё будет!

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