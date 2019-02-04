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18:33

Детский омбудсмен вновь пожаловался на голодные обмороки кузбасских школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын обратился к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с официальным письмом, в котором отчитался о результатах проверки ряда общеобразовательных учебных заведений региона, в которых дети жаловались на недоедание. С документом ознакомился телеканал РЕН-ТВ

В комиссию, осуществлявшую мониторинг школ, вошел сам Кислицын, начальник департамента административных органов Кемеровской области, начальник департамента охраны здоровья, начальник департамента социальной защиты, замначальника департамента образования и науки, начальник главного контрольно-ревизионного управления и депутат регионального Заксобрания. 

Так, в отчете говорится, что в селе Пашково в Яшкинском районе сотрудник местного медучреждения подтвердила, что в школе были зафиксированы случаи падения детей в голодные обмороки. Факты, между тем, зарегистрированы не были, расследований не проводилось. Подспудно в ходе инспекции выяснилось, что питьевая вода в учебном заведении непригодна для потребления, а плиты в столовой работают не только по назначению, но также для обогрева школы.

Нашли нарушения и в поселке Рассвет в Топкинском районе Кузбасса. Там в одной из школ детей "фильтровали" на способных платить за питание и тех, кто в силу семейных причин этого сделать не может. Также в поселке Барзас в школе нет медработника, а питание в столовой слишком скудно.

"Из питания, предлагаемого в буфете, по меню: на 30.01.19 г. — гороховое пюре с тушенкой, булочка и чай; 31.01.19 г. — рыбный суп из консервов, кекс, компот", - следует из отчета.

Нарушения были обнаружены и в других сельских школах региона: в некоторых, например, зафиксированы случаи кражи продуктов, предназначенных для питания детей, сотрудниками школьного буфета. Всего недочеты выявлены в 8 школах.

Напомним, 23 января детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын поведал, что ему доподлинно известно, что в нескольких отдаленных от регионального центра школ дети, чьи родители не смогли выдать им необходимую денежную сумму для оплаты обеда в столовой, прямо во время урока падали в голодные обмороки. Уполномоченный связал данное обстоятельство с социальным неравенством между материальным положением родителей учащихся.

В свою очередь в администрации Кемеровской области были удивлены тому, что Кислицин поспешил поделиться этой информацией со СМИ, а не с ними. Позднее жители Кузбасса получили возможность сообщить о случаях падения детей в голодные обмороки по специальной "горячей линии".

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