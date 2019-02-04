В ЕР следят за ситуацией с возможным избиением девочки школьным педагогом

Петербургских единороссов взволновала новость о том, педагог одной из коррекционных школ в Приморском районе могла нанести телесные увечья юной школьнице. Депутат Заксобрания Алексей Цивилев сообщил, что в партии внимательно следят за ходом расследования данного инцидента.

Напомним, 1 февраля в поликлинику Приморского района в сопровождении матери пришла девочка 7 лет. Во время осмотра врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобной области. Со слов пострадавшей ученицы, её во время "продленки" побила 49-летняя преподавательница. На данный момент по данному факту полиция проводит проверку.

"Сегодня, когда мы можем признать, что школа живет в атмосфере недоверия, а интерес СМИ и общества в такой ситуации очень высок, важно сделать наши образовательные учреждения максимально открытыми, в том числе и для общественного контроля. Никакого морального права проявлять нетерпимость к детям, тем более заниматься рукоприкладством, учитель не имеет. Важно создать все условия, чтобы подобные инциденты были просто невозможны", - отметил Цивилев.

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