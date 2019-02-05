Мэрия Москвы отказала в согласовании "Марша материнского гнева"

Столичные власти отказались согласовывать заявку на проведение в Москве 10 февраля "Марша материнского гнева" - акции в поддержку представших пред судом женщин-активисток Анастасии Шевченко, Лии Милушкиной и других.

Один из организаторов, Варвара Грязнова, опубликовала в Facebook ответ, полученный от департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в котором говорится, что заявка подавалась на мероприятие 10 февраля, тогда как уведомление поступило 1 февраля, "то есть, менее чем за 10 дней до проведения мероприятия".

Однако активисты по-прежнему планируют выйти на улицу в обозначенный день.

"Мы сами и наши друзья выйдем и прогуляемся в этот день 10 февраля, от Новопушкинского сквера по пешеходной части бульваров до Кропоткинской. Мы знаем свои законные права", - следует из сообщения Грязновой.

Напомним, дело в отношении Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых активистке "Отрытой России" эпизодов "сотрудничества" - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах. Не так давно женщина потеряла тяжелобольную дочь.

Преследование активисток за их политическую позицию и послужило "триггером" к подготовке марша. По примеру москвичей, жители Петербурга собираются выйти на аналогичную акцию.