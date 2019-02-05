В Кремле начали подготовку к посланию президента к Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа над посланием Федеральному собранию уже началась, дата оглашения станет известна позже, передает РИА «Новости»

«Работа над посланием началась. Работают и соответствующие подразделения администрации президента, привлекаются соответствующие ведомства, министерства, и сам президент тоже уже работает над содержанием послания предстоящего. Что касается даты послания, мы о ней сообщим дополнительно», - сказал Песков.

Президентское послание Федеральному собранию предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Ранее с ним Путин выступал в ноябре-декабре, в последние годы даты сместились к первому кварталу года. В 2018 году Путин обратился с посланием 1 марта. Оно запомнилось в том числе тем, что под аплодисменты и улыбки президент показывал ролики, на которых ядерные ракеты летят в сторону американского штата Флорида и активно использовал милитаристскую риторику.