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14:25

В УФАС признали жалобу на "рекламную" закупку ВТБ обоснованной, но предписания не выдали

Постфактум рассмотрения комиссией петербургского управления Федеральной антимонопольной службы жалобы ООО "МедиаПлан" на открытый запрос банка ВТБ на оказание рекламных услуг в интернете, один из доводов заявителя претензии был признан обоснованным.

"МедиаПлан" указал на то, что после внесения изменений и в соответствии с собственным положением о закупках, заказчик должен был продлить срок подачи заявок на три рабочих дня, однако сроки не были выдержаны.

Факт нарушения УФАС признало обоснованным, однако предписание было решено не выдавать, так как контракт между заказчиком и победителем закупки заключен без нарушений в положенные законом сроки.

Напомним, начальная стоимость разыгрываемого контракта на предоставление ВТБ рекламно-информационных услуг в интернете составляет более 942 млн рублей.

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