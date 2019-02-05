Суд назначил новую финансовую экспертизу по делу "Седьмой студии"

Столичный Мещанский суд назначил проведение новой комплексной финансовой экспертизы по делу "Седьмой студии", извещает "Интерфакс".

Повторная проверка, передает "Медиазона", была инициирована вследствие вынесенного судьёй Аккуратовой вердикта: она предложила всем участникам процесса в письменном виде предоставить список вопросов, которые они хотели бы задать аудиторам, а также составить перечень организаций и экспертов, которых можно было бы привлечь к участию в проверке. На то, чтобы предоставить данную информацию, у сторон есть неделя. Таким образом, следующее заседание суда состоится 12 февраля.

Экспертам предстоит заново изучить финансово-хозяйственную деятельность "Седьмой студии" за период с 2011 по 2014 год.

"Прокуратура огласила экспертизу, после чего суд удалился и предложил назначить другую экспертизу", - рассказала "Коммерсанту" адвокат Ксения Карпинская.

Изначально - ввиду ряда систематических нестыковок в деле - на проведении повторной экспертизы настаивала защита обвиняемых.

Напомним, по делу "Седьмой студии" проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор организации Юрий Итин, экс-генпродюсер Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум и экс-бухгалтер Нина Масляева, которых обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину. Экс-бухгалтер заключила единственная заключила сделку со следствием.

В своё время проект "Платформа", между тем, имел оглушительный успех.