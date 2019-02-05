Губернатор Ленобласти выделил 100 млн из "резерва" на уборку региональных дорог от снега

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить 100 млн рублей из резервного фонда региона для уборки дорог от последствий обильных январских снегопадов, следует из информации, опубликованной на сайте администрации ЛО.

Деньги пойдут на закупку снегоуборочной техники - в частности, будут приобретены комбинированные дорожные машины и автогрейдеры. За прошедшие сутки региональный трассы чистили 457 машин и 600 рабочих. Как и петербургским коммунальщикам, областным дорожникам пришлось задействовать "тяжелую артиллерию" - большие роторные снегоочистители.

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов, между тем, не спешит выделить средства из городского "резерва" для расчистки улиц от снежных залежей. Однако на рабочем совещании, прошедшем минувшим вечером, над данным вопросом он все же обещал подумать.

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