В назидание Беглову на стене одного из домов на Марата появилась гигантская лопата

В качестве напоминания нынешнему градоначальнику Петербурга Александру Беглову и городским чиновникам о проблеме чрезвычайной заснеженности города во дворе между улицами Марата и Колокольной стрит-арт команда "Осколки" изобразила на стене дома лопату огромных размеров.

Фото: "Новые Уличные" в Facebook

"Без лопаты Беглова этой зимой в Петербурге не выжить", - раскрыли в Facebook смысл своего нового творения авторы граффити.

"Осколки" известны петербуржцам своими работами на остро-социальную городскую тематику.

Напомним, поводом для возникновения мема "лопата Беглова" послужил прецедент из жизни городских госслужащих: не так давно врио градоначальника подарил петербургским чиновникам, не справившимся с зимней уборкой города, лопату финской марки Fiskars со своей фамилией, вырезанной на черенке.

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