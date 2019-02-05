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5 февраля, 18:48

Финны рассказали Петербургу о "премудростях" экологической сортировки мусора

Ведущие финские производители промышленного оборудования в сфере обращения с бытовыми отходами посетили Петербург и поведали представителям петербургского комитета по благоустройству о европейских технологиях по экологическому сбору мусора.

В частности, чиновникам было подробно рассказано о преимуществах сбора, транспортировки и сортировки отходов с помощью гигантского вакуумного пылесоса. Такой, например, установлен в московском парке "Зарядье". Производители долговечных пластиковых "подземных" контейнеров предложили петербургским чиновникам опробовать данный вакуумный метод сбора на практике, пообещав оперативно поставить необходимое оборудование. 

"Сейчас в ряде регионов при недостаточных мощностях полигонов и необходимости транспортирования отходов, возможность упаковать их по-фински очень актуальна. Мы рассматриваем идею создания и комплектации технопарка различными мощностями по переработке отходов на одной территории. Ваше предложение для нас перспективное", - отметил зампред комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Несмотря на это в ряде российских субъектов местные власти до сих пор не определились с выбором оператора, в связи с чем местные жители столкнулись с тем, что мусор не вывозится - отходы заполоняют собой помойки, повсеместно разрастаясь и распространяя вонь и захламление.

В Подмосковье и Архангельской области до сих пор не утихают "мусорные бунты": народ протестует против разрастающихся свалок, отравляющих жизни людей, требуя как минимум введения системы раздельной сортировки отходов.

Между тем, Владимир Путин к раздельному сбору мусора относится скептически: "Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями сбрасывали мусор в ямы".

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5 февраля, 23:31    
19:36 Саша на актив гомо Запада потянуло. Американской колбасы захотелось. Ха, ха,ха...

5 февраля, 23:10    
22-27
Верю, что из космоса "вылез" - мозги ещё не оттаяли, а понос уже.

5 февраля, 22:27    
21:59 - из космоса... а ты похоже из жопы выпал, путинской...

5 февраля, 21:59    
20-23
Откуда ты вылез такой патриотичный?

5 февраля, 20:23    
финны - инопланетяне и приземлились на землях дикарей... а дикарей рано еще учить таким мудреным технологиям, надо учесть что и сам вождь еще дикарь... финнов надо на власть - тогда и снег будет убран, сосульки не будут падать на голову, детей не будут алкаши-родители убивать и сжигать, помоек не будет, да и уличных уборных,типа, "очко" в школах...

5 февраля, 19:36   Саша  
Путин-браво!!! Мы никогда этим не занимались и не будем заниматься. Руки прочь, западные гомосеки, от нашего мусора! Это наша скрепа!

5 февраля, 19:33    
Путинская Россия производить нефть, вранье и мусор.

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