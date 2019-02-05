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5 февраля, 20:18

На юге Петербурга ликвидируют причину запаха газа по всему городу

Специалисты комитета по природопользованию ликвидировали источник запаха из канистр, найденных в районе станции Лигово, и готовится увозить цистерну с этилмеркаптаном, сообщили в Смольном.

По словам представителей комитета, ведутся работы по герметизации цистерны, готовится техника для вывоза. Затем вещество утилизируют.

Владельцы площадки, на которой обнаружили источник резкого запаха газа по всему городу – ИП Говорухин, который сдавал площадь в аренду компании «Авто ЛС». Возбуждено административное дело, угрозы для населения нет.

Жители Петербурга жаловались на резкий запах газа. Сначала об этом сообщали жители Красносельского района и Васильевского острова, затем запах почувствовали на севере города, и в Приморском, и в Калининском районах. Из-за запаха на юге Петербурга эвакуировали две школы. Позже оказалась, что источником стала цистерна с токсичным веществом.

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