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11:41

Шульман находит непостижимой суть деятельности Совфеда

В связи с увеличением числа публичных скандалов вокруг Совета Федерации политолог, специалист по законотворчеству Екатерина Шульман иронично призналась, что ей не хватает компетенции для того, чтобы постичь суть выполняемой сенаторами работы. Наблюдениями на эту тему она поделилась в эфире авторской радиопрограммы.

Это довольно загадочный властный орган, даже мне малопонятно, в чем состоит политическая функция Совета Федерации. Я с трудом могу его функционал каким-то образом нащупать. При этом его конституционные полномочия достаточно велики.

Екатерина Шульман

На этом фоне даже Государственная дума, которая представляется ученому "громоотводом", по ее словам, подчас более заметно демострирует политическую волю.

"По крайней мере, в прошлом были попытки – немножко пошуметь по поводу того, что к ним приходят просить снять неприкосновенность. Они там неприкосновенность снимают, мандат оставляют", - напомнила Шульман.

Два главных скандала, разразившихся с начала 2019-го года вокруг представителей верхней палаты Федерального собрания, ассоциируются с именами Андрея Клишаса и Рауфа Арашукова. Первый добивается ограничения свободы граждан в интернете, второго - задержали прямо на заседании сената. 

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