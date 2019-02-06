Петербург выделил на проведение Арктического форума 26,9 млн рублей

Комитет Петербурга по делам Арктики объявил новый аукцион на организацию Арктического форума. Максимальная стоимость – 26,9 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Победитель аукциона должен разработать минимум три дизайн-проекта экспозиции Петербурга до 29 марта и отправить их на согласование. Также в обязанности подрядчика входит организация самого форума, помещения и кейтеринг. Кроме того, необходимо создать рекламный баннер на сайт форума, ведеоролики, буклеты, презентационную продукцию и другое.

Напомним, комитет проводит закупку второй раз. В январе аналогичный конкурс отменили из-за переноса форума из Архангельска в Петербург. Стоимость первого аукциона – 26,9 млн рублей.