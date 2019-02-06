Учебник по экономике не одобрили из-за недостатка патриотизма

Учебник по экономике для старшеклассников, написанный Игорем Липсицем, отказались включать в федеральный перечень учебных пособий, сообщает "Коммерсант".

Формальным поводом для этого, по словам автора, доктора наук, явилась идеологическая составляющая: он проигнорировап рекомендации Российской академии образования, которая попросила его описать преимущества так называемого "импортозамещения".

"Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу", - лаконично объяснил свой "демарш" ученый.

В академии сослались на то, что произошедшее могло произойти только по решению Министерства просвещения. В свою очередь, комментарии чиновников звучат двояко: непосредственно факт каких-либо рекомендаций в министерстве отрицают, при этом открыто заявляя, что материалы, представленные в учебнике, "не способствуют любви к Родине".