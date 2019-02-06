Россия выделит Кубе 38 млн евро в качестве кредита на покупку вооружения

Россия предоставит Кубе госкредит на 38 млн евро для приобретения российской техники, сообщил в интервью «Коммерсанту» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

По словам Шугаева, соответствующее соглашение уже подписано и прошло процедуры с российской стороны. «Эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», - сообщил Шугаев.

Он напомнил, что с 2006 года Россия поставила Кубе «объем вооружения и военной техники». В том числе – самолеты, бронетанковую технику, артиллерийские системы, средства ПВО, морскую технику. Сейчас речь идет о так называемом технологическом сотрудничестве, предполагающем, прежде всего, развитие оборонного сектора Кубы, пояснил Шугаев.

Ранее стало известно, что Россия поможет Кубе модернизировать железные дороги за семь лет и 2 млрд евро.