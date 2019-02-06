Жительница Нефтеюганска пытается достучаться до Путина через Трампа

Женщина, живущая в Ханты-Мансийском автономном округе, Ольга Васильева, разослала письма главам 20 государств с просьбой донести до Владимира Путина ее жалобы на губернатора Наталью Комарову, пишет Znak.com. Среди адресатов - американский, французский и японский лидеры.

По ее словам, она пошла на этот шаг не ради приобретения специфической известности, а вынужденно: предыдущие ее обращения непосредственно к российскому президенту всякий раз не получали отклика. Информацию о социальных проблемах в регионе она безуспешно пыталась донести до Москвы и на митингах, и в письменной форме, и в форме видеообращений.

"Другого способа обратить его внимание на проблему нескольких десятков тысяч семей, попавших в кредитную кабалу, и ждущих обещанных выплат от правительства Югры, на сегодня не осталось", - пояснила Васильева.

Речь идет жилищных субсидиях для многодетных семей: даже по официальным данным, этих выплат в Ханты-Мансийском автономном округе ожидают свыше 20 тысяч человек.