У подозреваемой в призывах к терроризму псковской журналистки проходит обыск

В доме специального корреспондента "Псковской губернии" Светланы Прокопьевой, которую подозревают в призывах к терроризму, проводят обыск вооруженные люди без опознавательных знаков, сообщил ЗАКС.Ру главный редактор издания Денис Камалягин.

Приехавших поддержать журналистку коллег, знакомых и адвоката, по его словам, не пускают внутрь дома. Известно как минимум об одном задержании: в руки силовикам попал местный активист Алексей Малов.

Камалягин предположил, что операция проводится силами ФСБ, которая в течение последнего года "имела зуб" на газету.

Представители издания сообщают, что после обыска журналистку собираются увезти на допрос.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что тексты Прокопьевой проверял на экстремизм Роскомнадзор.

Возможно, давление на "Псковскую губернию" связано с тем, что 4 февраля в московском Сахаровском центре ее учредитель, политик Лев Шлосберг презентовал сборник статей за 2014-2017 годы, посвященных вооруженному конфликту на юго-востоке Украины.