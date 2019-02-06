"Паука" Троицкого заподозрили в демонстрации нацистской символики на концерте "Коррозии металла"

В отношении лидера трэш-метал-групп «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паук) возбуждено административное дело о демонстрировании нацистской символики, музыкант не признает вину, передает ТАСС.

Троицкого задержали в Москве 5 февраля. В отношении него составлен протокол по ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). Поводом стал концерт «Коррозии металла» в 2018 году, во время которого якобы использовалась нацистская атрибутика.

Пиар-директор Троицкого Мария Рунова заявила, что костюм музыканта «не был реконструирован под историческую форму фашистов», а «творческие люди и артисты во время выступления на сцене могут использовать любой костюм». «Эта эстетика нравится разным людям, пользуется популярностью у людей разных культур», - добавила она, отметив, что Троицкий никого не призывал к противоправным действиям.

Материалы дела были переданы в Измайловский суд Москвы, который вернул его в правоохранительные органы для устранения недостатков.