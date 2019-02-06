18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:53

"Паука" Троицкого заподозрили в демонстрации нацистской символики на концерте "Коррозии металла"

В отношении лидера трэш-метал-групп «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паук) возбуждено административное дело о демонстрировании нацистской символики, музыкант не признает вину, передает ТАСС.

Троицкого задержали в Москве 5 февраля. В отношении него составлен протокол по ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). Поводом стал концерт «Коррозии металла» в 2018 году, во время которого якобы использовалась нацистская атрибутика.

Пиар-директор Троицкого Мария Рунова заявила, что костюм музыканта «не был реконструирован под историческую форму фашистов», а «творческие люди и артисты во время выступления на сцене могут использовать любой костюм». «Эта эстетика нравится разным людям, пользуется популярностью у людей разных культур», - добавила она, отметив, что Троицкий никого не призывал к противоправным действиям.

Материалы дела были переданы в Измайловский суд Москвы, который вернул его в правоохранительные органы для устранения недостатков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:57    
Старый прием раскрутки престарелого рокера: в свое время так же сделал Кинчев.

14:14    
13:56 Совсем оголодал?

13:57    
Православный крест мне тоже что-то нехорошее напоминает :(

13:56    
Уничтожим всех насекомых с аналогичной окраской, а заодно и всех насекомых...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

19:36 Лимонов объяснил, что такое настоящий протест   1

19:02 На помощь преследуемой журналистке Венедиктов отправил в Псков заместителя   1

18:56 Беглов просит главу Минздрава проверить СПХФУ после гибели студента от упавшей льдины

18:41 В КРТИ проверяют перекрытие Гороховой улицы для съемок фильма студии Михалкова

18:40 СМИ: Памфилова приедет на встречу с Бегловым   1

18:13 УФАС продолжает критиковать Смольный из-за наружной рекламы

18:11 СМИ: Правоохранители задержали главу Мурино

17:50 Депутаты ЗакСа просят Беглова ввести в Петербурге режим ЧС из-за снега   5

17:35 Коммунист Шевченко осудил "пошлые мыслишки" о СССР коллеги Киселева   2

17:14 Навальный выпустил расследование про главу "Ростеха" Чемезова

17:07 Журналисты нашли счет на имя жены Пескова в Швейцарии и успешно отправили на него 5 евро   2

16:50 В редакцию псковского "Эха" пришли с обыском   1

16:25 Кокорина и Мамаева оставили в изоляторе   2

15:57 Шлосберг счел дело против псковской журналистки опасным для силовиков   1

15:45 Горсуд Петербурга снизил сумму компенсации Старикову от лидера «Открытой России»   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.