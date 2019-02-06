В МЧС заявили о катастрофической нехватке кадров и проблемах с техникой

В МЧС наблюдается нехватка профессиональных кадров и неисправность большей части техники, передает ТАСС со ссылкой на замруководителя ведомства Александра Чуприяна.

«Большая часть техники неисправна, проблема с водителями, не хватает личного состава дежурных караулов, не хватает профессиональных кадров. Опорные пункты по тушению пожаров созданы для видимости», - сказал замминистра на итоговой коллегии.

Чуприян сообщил, что в 2019 году численность личного состава пожарных подразделений планируется увеличить на 22 тысячи человек. Нехватку профессиональных кадров и техники он назвал катастрофической.