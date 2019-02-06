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14:59

Детский омбудсмен Кузбасса опроверг свои данные о голодных обмороках в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил, что информация о голодных обмороках учеников школ не подтвердилась, передает РБК.

Кислицын уточнил, что комиссия при его участии посетила восемь школ в шести районах области, и там «фактов голодных обмороков у детей выявлено не было». Он отметил, что информация поступила ему из анонимных обращений граждан, и он был обязан ее проверить.

Ранее Кислицын обращался к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, говоря, что в селе Палково были подтверждены случаи голодного обморока у детей, однако факты зарегистрированы не были, расследования не проводились. Перед этим омбудсмен 23 января заявил, что в нескольких отдаленных от регионального центра школ дети, чьи родители не смогли выдать им необходимую денежную сумму для оплаты обеда в столовой, прямо во время урока падали в голодные обмороки. Уполномоченный связал данное обстоятельство с социальным неравенством между материальным положением родителей учащихся.

В свою очередь в администрации Кемеровской области были удивлены тому, что Кислицин поспешил поделиться этой информацией со СМИ, а не с ними. Позднее жители Кузбасса получили возможность сообщить о случаях падения детей в голодные обмороки по специальной «горячей линии».

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15:25    
Столько в России провокаторов расплодилось...Читал в своё время воспоминания западных инженеров, которые работали в СССР в 30-е годы по вводу в строй на наших заводах западного оборудования...Очень интересный материал, но больше всего запомнилось, что почти все зарубежспецы были возмущены массовым саботажем и вредительством на стройках пятилеток со стороны советских инженеров и рабочих...Сейчас тоже смотришь, то "Союзы" не взлетают, то дома взрываются, то телефонные террористы, то дети в оброк голодный падают и тд итп.

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