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17:35

Коммунист Шевченко осудил "пошлые мыслишки" о СССР коллеги Киселева

Рассуждения телеведущего Дмитрия Киселева о Советском союзе и отличительных чертах советских людей вызвали гнев журналиста и политика Максима Шевченко, который в своем Facebook обрушился на коллегу с резкой критикой.

По мнению Шевченко, являющегося депутатом Владимирской областной думы от КПРФ, называть советских граждан "тупиковой ветвью эволюции" и "иждивенцами", что позволил себе его коллега в  интервью с Юрием Дудем, недопустимо.

Это мои деды и бабушки, мои родители, работавшие всю жизнь, были иждивенцами? <...> Страна в руинах, народ в нищете, все сферы социальной и научной жизни деградировали - это, что ли ваше умение «жить в рыночной экономике»? Суть режима, при всех его патриотических воплях, - отмороженный, звериный либерализм и социальное хищничество.

Максим Шевченко - о Дмитрии Киселеве

Не ограничивая себя в личных выпадах, приверженец левых взглядов приравнял телеведущего к  "идиотам", "лакеям", а транслируемые им "мыслишки" назвал пошлыми.

В резонансном интервью, отвечая на вопрос, совершил ли президент Владимир Путин хоть одну ошибку за свою карьеру на высшем посту в стране, Киселев такую ошибку озвучил: это - чрезмерная "доверчивость".

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18:37    
Ныне, РФ "дожирает" то, что осталось от СССР...

18:09    
В этом вопросе Шевченко абсолютно прав, так как СССР действительно был величайшей державой и очень во многом преуспел, хотя до идеала было далековато... Где-то с середины 70-х годов не стало хватать новых идей строительства социализма, ну, а с приходом национал-предателя Горбачёва к власти начался полный разгром страны по всем направлениям-идеологии, нравственности, экономике, внешней политике, гос.безопасности и армии и тд.

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