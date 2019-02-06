УФАС продолжает критиковать Смольный из-за наружной рекламы Петербургские антимонопольщики уличили администрацию города в неоправданном ущемлении конкуренции на рынке наружной рекламы. Рассмотрев жалобу компании "Медиа Сервис", сотрудники УФАС нашли несправедливым пункты регламента, которым оперирует Смольный при взаимодействии с реальными и потенциальными подрядчиками. Регламент запрещает использование воздушных линий электропередач для отдельно стоящих рекламных конструкций. При этом, согласно схеме размещения, утвержденной городским правительством, большинство подобных сооружений в обязательном порядке должно освещаться. "Невозможность присоединения к электросети через воздушные линии, в случае отсутствия иных возможностей подключения, например, возможности подземной прокладки электрокабеля, фактически делает неосуществимым подключение некоторых конструкций", - говорится на сайте УФАС. УФАС предписал чиновникам поменять регламент до 5 марта. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен