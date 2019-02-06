СМИ: Правоохранители задержали главу Мурино

Правоохранители задержали главу администрации Муринского поселения Валерия Гаркавого, передает 47news.

По информации издания, днем в администрацию МО Мурино нагрянули силовики. Они изъяли документы. После этого Гаркавый был задержан. По данным телеканала «78», задержание связано с делом вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля.

Коваль был задержан 29 января на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Коваль, будучи замгендиректора ОАО «Газпром и газораспределение» с 2013 по 2015 год с группой лиц организовал хищение 28 млн рублей.