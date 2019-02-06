Лимонов объяснил, что такое настоящий протест

Политик и писатель Эдуард Лимонов постарался определить, что является подлинным народным протестом и какие его критерии имеют право на существование. В своем "Живом журнале" общественный деятель саркастически заметил, что попытки как-либо высчитать уровень возмущения граждан абсолютно лишены смысла.

Глупцы те, кто пытается вызвать протест длинными как обычно скучными статьями, насыщенными процентами и стрррашными фактами коррупции. Протест - это коллективный транс, воронка, втягивающая вас вне зависимости знаете ли вы цифры и факты. Это степень накаливания сознания. — Эдуард Лимонов

Заканчивая свое рассуждение, предводитель другороссов позавидовал французам, не перестающим выходить на улицы в борьбе за социальную справедливость.

Помимо литературных достижений и реальным сроком, проведенным в тюрьме, широкой публике Лимонов известен тем, что регулярно выступал с обличением лидеров протеста зимы 2011-2012 года. По его мнению, организаторы "слили", свели на "нет" народное волнение, сговорившись со столичной мэрией, в то время как он призывал к более решительным действиям.