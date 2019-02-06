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6 февраля, 20:11

Удальцов: России требуется большая "чистка"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, впечатлившись сюжетом с задержанием сенатора Раифа Арашукова и подоплекой его дела, выступил на собственном YouTube-канале с заявлением о необходимости массовых люстраций в отношении недобросовестных чиновников и депутатов.

Мы не агитируем за возврат смертной казни. Мы за системные чистки - всех этих жуликов, мошенников, взяточников надо дисквалифицировать и убирать с госслужбы, ставить запрет до конца жизни занимать должности. История с этим сенатором - как звон набата.

Сергей Удальцов

Как ни странно, оттокнулся в своих суждениях политик от внешних данных Арашукова, которые и без всяких обвинений, по мнению Удальцова, выдают в госслужащем ненадежного и непорядочного человека. Разбираться в таких материях его научил собственный опыт содержания в местах лишения свободы.

"Тип лица очень характерный, на него смотришь и понимаешь: что бы он ни говорил, что-то там не то", - признался политик.

Напомним, Арашуков был задержан непосредственно на заседании Совета Федерации. Ему инкриминируют такие тяжелые статьи, как "убийство двух и более человек" и "организация преступного сообщества", по совокупности которых 32-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

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6 февраля, 23:24   Силон Селенов   cogitatus@mail.ru
(5) Шатурская ГРЭС им. В.И. Ленина. Основана в 1925 г.
 при реализации плана ГОЭЛРО...  
(6) СМИ, 3 февраля 2019, 14:51.
«Россия не помойка!»: в Москве прошёл народный сход
3 февр. в Москве возле Префектуры Централ. Админ. округа (ул. Марксистская, 24) состоялось собрание граждан в рамках межрегиональной экологич. акции
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 «Мусорную реформу — под контроль граждан!»,  
«Нам нужен чистый воздух!».  
(7)  СМИ, 3 февраля 2019, 09:57. Людмила Николаева.
"На одного оптимиста в стране приходится девять реалистов"
Опрос «СП» показал, что Россия скатывается  в  
г л у б о к у ю (!)  ДЕПРЕССИЮ (!!)…

©    Силон Селенов, 3 февраля 2019

6 февраля, 20:57    
20:41 - сами себя должны высечь?.. все кто тырят они же и принимают законы...

6 февраля, 20:41    
Надо срочно вводить в России смертную казнь, которая мгновенно оздоровит ситуацию в стране с криминалом! Срочно!!!

6 февраля, 20:39    
удальцов тот еще фрукт - раздвоился... он и за путина - там где "крымнаш" и против его антинародной политики, однако, он не хочет видеть, что везде где можно тырить там дружки путина... нельзя быть одновременно "рабом лампы" и ее хозяином, как пытается быть удальцов... именно благодаря путину и появились и козопас-гангстер арашуков, и дружок путина чемизов, о котором опубликовано очередное расследование навального, и шувалов - владелец собственности на 17 млрд руб, и жена "скромного" чиновника, пескова - фигуристка навка, вошедшая в форбс и прочие чиновники и гангстеры, вдруг обогатившиеся при путине на миллиарды... но удальцов что-то молчит о таких фигурах, а "бьет по хвостам"...

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