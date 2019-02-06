Удальцов: России требуется большая "чистка"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, впечатлившись сюжетом с задержанием сенатора Раифа Арашукова и подоплекой его дела, выступил на собственном YouTube-канале с заявлением о необходимости массовых люстраций в отношении недобросовестных чиновников и депутатов.

Мы не агитируем за возврат смертной казни. Мы за системные чистки - всех этих жуликов, мошенников, взяточников надо дисквалифицировать и убирать с госслужбы, ставить запрет до конца жизни занимать должности. История с этим сенатором - как звон набата. — Сергей Удальцов

Как ни странно, оттокнулся в своих суждениях политик от внешних данных Арашукова, которые и без всяких обвинений, по мнению Удальцова, выдают в госслужащем ненадежного и непорядочного человека. Разбираться в таких материях его научил собственный опыт содержания в местах лишения свободы.

"Тип лица очень характерный, на него смотришь и понимаешь: что бы он ни говорил, что-то там не то", - признался политик.

Напомним, Арашуков был задержан непосредственно на заседании Совета Федерации. Ему инкриминируют такие тяжелые статьи, как "убийство двух и более человек" и "организация преступного сообщества", по совокупности которых 32-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.