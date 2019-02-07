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10:49

Петербургские единороссы планируют помочь жертвам политрепрессий

Депутаты петербургского Заксобрания от «Единой России» Александр Тетердинко и Павел Зеленков разработали законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам политических репрессий в СССР, сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба Тетердинко.

По официальным данным комитета по социальной политике Петербурга, в городе проживают более 9,5 тысяч граждан, пострадавших от политрепрессий в советские времена.

Депутат Зеленков отметил, что некоторые из этих людей уже получают бесплатную помощь от государственных юристов, будучи ветеранами Великой Отечественной войны.

Его коллега Тетердинко подчеркнул, что юрпомощь бывшим репрессированным в первую очередь необходима для получения мер социальной поддержки.

Инициатива единороссов уже внесена в петербургский парламент. В случае ее принятия, бывшие жертвы репрессий смогут воспользоваться бесплатной помощью юристов с начала 2020 года.

Напомним, накануне петербургский ЗакС принял в первом чтении законопроект о бесплатной юрпомощи для граждан предпенсионного возраста.



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13:04    
11.33
Привет, Послебодунов ! Чего так долго не изрыгал ничего ? Подлечивался ? Что-то лечение не впрок ! Опять забыл, что надо обращаться ко всем "Саша". Лечись и не пей много. Шурик.

12:20    
Чушь! Откуда столько типа политрепрессированных? Это как те 10 000 челов, кто с Лениным лично бревно на субботнике нес?!))))

12:08   Тёрка   Teterka@mail.ru
Человек, который замешан в нечистых выборах в Санкт-Петербурге обеспокоился о жертвах?
Сидит и думает кому же еще лизнуть, чтобы в кресле остаться...

12:04    
11:33 Вполне согласна с Вами.

11:33   Бордунов  
Какое лицемерие. Озаботились они жертвами СССР, в то время, как своими ублюдочными "законами" натворили полным полно жертв политрепрессий РФ.
Если меня спросят, кто в ЗакСе самый большой лицемер, пошляк и мерзавец. Я без кол[цензура]ий отвечу - Саша Тетердинка. А впринципе, они, едросы, все такие.

11:16    
10:55 Европа тогда была не демократическая, а просвещённая.

10:55    
А жертвам казни стрельцов эпохи Петра не хотят помочь??? Ведь тысячам только головы отрубили...Сам лично и публично царь Пётр на Красной площади головы рубил стрельцам, прибыв из демократической Европы...

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