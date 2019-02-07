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11:39

Суд позволил выпустить полковника Квачкова из колонии

Общественному и политическому деятелю Владимиру Квачкову, отбывающему полуторагодовой срок наказания в колонии, суд в Мордовии решил изменить приговор и выпустить его из мест лишения свободы, пишет "Медиазона". Решение обусловлено тем, что 282-я статья УК, по которой его судили, в декабре 2018-го года была частично декриминализована.

По словам адвоката известного полковника, Андрея Виканова, следует ожидать, что на свободу его подзащитный выйдет 19 февраля.

Срок, который отбывает Квачков за экстремистское видеообращение из колонии, стал для него вторым за последние десять лет. В 2010-м ему инкриминировали попытку мятежа и государственного переворота в России, за что он поплатился восемью годами строгого режима.

Полковник Квачков известен своими радикальными ультраправами взглядами. В 2005-м году его подозревали в подготовке покушения на нынешнего главу "Роснано" Анатолия Чубайса, но дело "развалилось", и националиста оправдали.

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