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11:59

Лимонов думает над тем, где разместить посвященный ему памятник

Писатель и политик Эдуард Лимонов навестил московскую мастерскую скульптора Михаила Баскакова с тем, чтобы проинспектировать ход создания более чем двухметрового в высоту памятника своей персоне. По его словам, в настоящее время работа находится в стадии формовки, что на профессиональном лексиконе означает снятие слепков.

Теперь лидеру "Другой России" предстоит определиться с тем, где лучше всего установить статую.

"А чёрт его знает. Я посоветовал предложить городу Харькову взять. (Издевательски). Может, сербы захотят, когда власть у них переменится. Россия. Ну это вряд ли", - рассказал он в своем "Живом журнале".

Лимонов отметил, что монументальное произведение демонстрирует его "агрессивный видос".

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Фотография: Данила Дубшин



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12:51    
Конечно - в Харьков, на родину героя. Там уже ждут с ломами.

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