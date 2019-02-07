Прокурор Псковской области отрицает ущемление свободы слова в регионе

Прокурор Псковской области Сергей Белов призвал гражданских активистов и СМИ не драматизировать ситуацию с преследованием журналиста "Псковской губернии" и местного филиала "Эха Москвы" Светланы Прокопьевой, цитирует его слова "Псковское информационное агентство". Исход этого сюжета, связанного с обвинением в оправдании терроризма, по его уверению, еще не ясен.

Возбуждение дела — это еще не значит, что Светлана Владимировна признана виновной. Я бы дал совет адвокатам Прокопьевой оспорить в суде возбуждение уголовного дела. Но когда я читал эту статью, у меня она тоже вызвала недоумение. — Сергей Белов, прокурор Псковской области

В противном случае, подчеркнул силовик, у людей может сложиться ошибочное ощущение, будто бы во вверенной ему области не все в порядке со свободой слова.

"Я бы не хотел, чтобы по одному этому факту говорили, что у нас правоохранительные органы наступают на прессу. Я этого не вижу. Я думаю, что должно быть взаимоуважение", - отметил Белов.

Напомним, накануне, 6 февраля, в доме Прокопьевой и в редакции "Эха Москвы во Пскове" прошли обыски. После их проведения радиостанцию оштрафовали на 150 тысяч рублей, а руководство вызвали на допрос. Как пишет в своем Telegram-канале главред федерального "Эха" Алексей Венедиктов, журналисты категорически не согласны со штрафом и будут его оспаривать.