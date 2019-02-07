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13:31

Суд отказался рассматривать иск по качеству зимней уборки Петербурга

Калининский райсуд Петербурга не стал принимать к рассмотрению иск гражданских активистов Дианы Деминой и Алексея Ильина об оспаривании бездействия комитета по благоустройству Смольного и администраций Калининского и Выборгского районов, передает объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

В тексте вынесенного решения райсуд ссылается на следующее постановление пленума Верховного суда: "В порядке административного судопроизводства подлежат рассмотрению споры, возникшие из правоотношений, не основанных на равенстве и автономии воли участвующих в этих правоотношениях субъектов". В данном случае, полагает райсуд, таких признаков нет, следовательно, иск не является административным.

Поводом для судебных притязаний Деминой послужило сомнительное качество уборки Калининского и Выборгского районов.  Активистка собирается обжаловать вынесенный судом вердикт.

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16:42    
14-47
К кому Вы обращаетесь с просьбой о помощи?

14:47    
Суды принимают иски по доказанным фактам. А у вас нет прав на поиск доказательной базы.
Лучше помогите потерпевшим от гололедицы обратиться в суд с исками!!!
Это будет конкретное и полезное дело.

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