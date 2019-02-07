Суд отказался рассматривать иск по качеству зимней уборки Петербурга

Калининский райсуд Петербурга не стал принимать к рассмотрению иск гражданских активистов Дианы Деминой и Алексея Ильина об оспаривании бездействия комитета по благоустройству Смольного и администраций Калининского и Выборгского районов, передает объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

В тексте вынесенного решения райсуд ссылается на следующее постановление пленума Верховного суда: "В порядке административного судопроизводства подлежат рассмотрению споры, возникшие из правоотношений, не основанных на равенстве и автономии воли участвующих в этих правоотношениях субъектов". В данном случае, полагает райсуд, таких признаков нет, следовательно, иск не является административным.

Поводом для судебных притязаний Деминой послужило сомнительное качество уборки Калининского и Выборгского районов. Активистка собирается обжаловать вынесенный судом вердикт.