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14:55

В России может появиться народный автопатруль

Российские граждане получат возможность самостоятельно фиксировать несоблюдение правил дорожного движения и отправлять свидетельства об этом в Госавтоинспекцию, которая, в свою очередь, будет выносить окончательный вердикт о присвоении нарушителям ПДД штрафа: соответствующий законопроект успешно прошел первое чтение в нижней палате федерального собрания.

Документ предполагает внесение изменений в КоАП в той части, когда постановление об административном наказании за несоблюдение ПДД может быть вынесено без составления протокола. На данный момент таким образом работает система фото- и видеофиксации автонарушений (камеры). В случае окончательного принятия законопроекта оштрафовать нерадивого водителя можно будет, основываясь лишь на фото и видео свидетеля его "злодеяния".

Стать народным автоинспектором сможет лишь зарегистрированный на портале госуслуг гражданин. Помимо прочего, для "автодружинников" будет разработано специальное мобильное приложение.

Россияне, вступившие в ряды народного автопатруля, получат возможность извещать ГИБДД о таких нарушениях, как проезд на красный свет, несоблюдение правил пересечения железнодорожного переезда, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам, остановка или парковка в неположенном месте и других.

Авторы инициативы подчеркивают, что опыт народных инспекторов был успешно опробован на практике в Москве и Татарстане.

Для воплощения законопроекта в жизнь потребуется порядка 2,7 млрд рублей бюджетных ассигнований. 

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