Крытые перехватывающие велопарковки в Приморском районе намерены открыть в июне

У станций метро в Приморском районе в июне планируют открыть крытые перехватывающие велосипедные парковки, сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру автор идеи Гавриил Малышев. По его словам, именно такой срок реализации в планах у администрации района.

Малышев рассказал, что в настоящий момент идет подготовка технического задания для проектирования. Его должны закончить до апреля. Тогда же объявят тендер на закупку оборудования и установку, добавил автор идеи.

Он также уточнил, что места для парковок уже выбраны – их установят на расстоянии около 40 метров от станций метро. Созданные велопарковки будут находиться на балансе района, а ответственный за видеонаблюдение на них – аппаратно-програмный комплекс «Безопасный город».

Напомним, крытые перехватывающие велопарковки решили установить в рамках проекта «Твой бюджет». На реализацию идеи выделили 2,2 млн рублей. Всего решено установиться пять велопарковок у всех станций метро в Приморском районе. Каждую точку оборудуют 25 стойками, к которым можно поставить по два велосипеда.