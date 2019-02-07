Трудоустроенные "мертвые души" не дают покоя сотрудникам детсада №36

Сотрудники петербургского детского сада №36 обратились в Следственный комитет с просьбой проверить на законность деятельность их руководителя Натальи Коноплевой, делится 78.ru.

Персонал настаивает на том, чтобы главу дошкольного учреждения упразднили в должности, так как она имеет склонность трудоустраивать в сад фиктивных работников, которые, не появляясь на рабочем месте, получают зарплату. Подобную схему, уверены сотрудники, Коноплева якобы проводит уже на протяжении пяти лет.

Отмечается, что самые инициативные "жалобщики" Коноплевой были уволены. По заявлениям некоторых из них, покинуть занимаемую должность они вынуждены были под давлением; других директор уводила по статье. Часть нынешних работников полагает, что Коноплева может и сейчас оказывать давление на писавших жалобы, но пока еще числящихся в штате коллег по учреждению.

В связи с вышеизложенным коллектив детского сада №36 просит СК отстранить Коноплеву от должности на время расследования и прекратить необоснованные увольнения сотрудников.