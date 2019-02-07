Псковское СМИ оштрафовали за перепечатку текста преследуемой журналистки

Псковский мировой суд назначил штраф в размере 200 тысяч интернет-ресурсу "Псковская лента новостей" за то, что его сотрудники разместили текст Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют "оправдание терроризма", сообщает "МБХ Медиа". Перепечатку квалифицировали как "злоупотребление свободой массовой информации".

Текст представляет собой расшифровку радиоэфира Прокопьевой на "Эхе Москвы во Пскове", который она посвятила подрыву здания ФСБ в Архангельске осенью 2018-го года и его возможным идеологическим причинам.

Ранее местное "Эхо" после обыска в редакции оштрафовали тоже - на сумму 150 тысяч рублей.

Накануне, 6 февраля, многочасовой обыск прошел и у Прокопьевой дома, после чего ее увезли на допрос. Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, являющийся также учредителем газеты "Псковская губерния", где печатается журналистка, возмущен поведением силовиков и настаивает на том, что дело в отношении женщины полностью сфабриковано и противоречит базовым правовым принципам. Несмотря на это, ей грозит уголовное наказание.