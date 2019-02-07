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7 февраля, 19:36

В Василеостровском районе обсудили строительство станции «Большой проспект»

В администрации Василеостровского района 7 февраля прошли слушания по проекту планировки территории части Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. В этот раз обсуждали проект участка от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» («Горный институт»). 

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На слушания жители Васильевского острова не пришли. Вместо них доклад представителя проектировщика заслушали сотрудники администрации района, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, а также комитета по градостроительству и архитектуре.

О проекте рассказала представитель разработчика проекта ЗАО «Институт «Трансэкопроект» Мария Уразова. Она сообщила, что у станции «Большой проспект» будет два выхода. Один из них планируется построить на пересечении Большого проспекта и Косой линии, второй – на пересечении 22 линии и Масляного канала. 

Конкурс на строительство Лахтинско-Правобережной объявили в 2014 году. Заказчик – комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Подрядчиком стал «Метрострой». Стоимость контракта составила 20,7 млрд рублей. В договоре речь идет о строительстве метрополитена и станций от «Спасской» до «Большого проспекта», который позже решили переименовать в «Горный институт». По графику выполнения работ, «Метрострой» должен завершить работы в IV квартале 2019 года. 

«Метрострой» начал проходку тоннеля от «Театральной» к «Большой проспекту» в 2017 году. В начале прошлого года сотрудники «Метростроя» несколько раз остановили работы по прокладке тоннеля. Рабочие требовали выплатить им зарплаты. 

В декабре 2018 года КРТИ сообщил «Фонтанке», что срок введения в эксплуатацию станции «Горный институт» решили перенести на два года – до конца 2021 года. Комитет заявил, что станция готова на 31,2%.

Уже в январе текущего года «Метрострой» рассказал об окончании прокладки тоннеля до «Горного института», а через несколько дней Смольный заявил о намерении расторгнуть все контракты с компанией – КРТИ подало уведомление о расторжении трех договоров. «Метрострой» в ответ подал иски к ведомству в Арбитражный суд Петербурга. По двум искам, в том числе по Лахтинско-Правобережной линии, суд решил принять обеспечительные меры. Контракт не может быть расторгнут до конца судебного разбирательства. Заседание назначено на 4 апреля.

Однако, Смольный уже сам передумал разрывать отношения с «Метростроем». Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов в начале февраля заявил, что город дает возможность компании восстановить свою репутацию. Такое решение принято из-за обращений ветеранов и рабочих к врио губернатору Александру Беглову.  Батанов отметил, что у «Метростроя» есть 10 дней на выполнение нескольких условий. Среди них погашение задолженности по зарплатам, урегулирование всех разногласий с налоговой службой и предоставление доказательства того, что у компании есть источники денег для выполнения взятых на себя обязательств.

Как писал ЗАКС.Ру, 6 февраля прошли слушания по проекту планировки территории для строительства части Лахтинско-Правобережной линии метро от станции метро «Большой проспект» до станции «Морской фасад». Жители района на них так же не присутствовали.

София Саттарова



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7 февраля, 21:58    
Метрострой разогнали. Кто метро будет строить? Бездари...

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