В Василеостровском районе обсудили строительство станции «Большой проспект»

В администрации Василеостровского района 7 февраля прошли слушания по проекту планировки территории части Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. В этот раз обсуждали проект участка от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» («Горный институт»).

На слушания жители Васильевского острова не пришли. Вместо них доклад представителя проектировщика заслушали сотрудники администрации района, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, а также комитета по градостроительству и архитектуре.

О проекте рассказала представитель разработчика проекта ЗАО «Институт «Трансэкопроект» Мария Уразова. Она сообщила, что у станции «Большой проспект» будет два выхода. Один из них планируется построить на пересечении Большого проспекта и Косой линии, второй – на пересечении 22 линии и Масляного канала.

Конкурс на строительство Лахтинско-Правобережной объявили в 2014 году. Заказчик – комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Подрядчиком стал «Метрострой». Стоимость контракта составила 20,7 млрд рублей. В договоре речь идет о строительстве метрополитена и станций от «Спасской» до «Большого проспекта», который позже решили переименовать в «Горный институт». По графику выполнения работ, «Метрострой» должен завершить работы в IV квартале 2019 года.

«Метрострой» начал проходку тоннеля от «Театральной» к «Большой проспекту» в 2017 году. В начале прошлого года сотрудники «Метростроя» несколько раз остановили работы по прокладке тоннеля. Рабочие требовали выплатить им зарплаты.

В декабре 2018 года КРТИ сообщил «Фонтанке», что срок введения в эксплуатацию станции «Горный институт» решили перенести на два года – до конца 2021 года. Комитет заявил, что станция готова на 31,2%.

Уже в январе текущего года «Метрострой» рассказал об окончании прокладки тоннеля до «Горного института», а через несколько дней Смольный заявил о намерении расторгнуть все контракты с компанией – КРТИ подало уведомление о расторжении трех договоров. «Метрострой» в ответ подал иски к ведомству в Арбитражный суд Петербурга. По двум искам, в том числе по Лахтинско-Правобережной линии, суд решил принять обеспечительные меры. Контракт не может быть расторгнут до конца судебного разбирательства. Заседание назначено на 4 апреля.

Однако, Смольный уже сам передумал разрывать отношения с «Метростроем». Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов в начале февраля заявил, что город дает возможность компании восстановить свою репутацию. Такое решение принято из-за обращений ветеранов и рабочих к врио губернатору Александру Беглову. Батанов отметил, что у «Метростроя» есть 10 дней на выполнение нескольких условий. Среди них погашение задолженности по зарплатам, урегулирование всех разногласий с налоговой службой и предоставление доказательства того, что у компании есть источники денег для выполнения взятых на себя обязательств.

Как писал ЗАКС.Ру, 6 февраля прошли слушания по проекту планировки территории для строительства части Лахтинско-Правобережной линии метро от станции метро «Большой проспект» до станции «Морской фасад». Жители района на них так же не присутствовали.

София Саттарова

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