Шевченко заявил, что выдвинулся в губернаторы не ради должностей

Объясняя свое стремление стать губернатором Петербурга, о котором было объявлено 7 февраля, журналист Максим Шевченко заметил в эфире "Эха Москвы", что за этим стоит четкое понимание: вторая столица России заслуживает более бережного руководства, чем есть сейчас. Действительность, по его словам, такова, что городом правят бюрократы и "всякие приблатненные личности", много и не по делу о себе возомнившие, в то время как он быть таким не собирается.

Они полагают, что вправе управлять великим европейским русским городом, культурной столицей не на словах, а на деле, городом со свободным самосознанием населения. Там есть "парадная", там есть "поребрик", свой язык. А эти высокопревосходительства, тайные советники и явные начальники, которые полагают, что являются хозяевами - всех достали. — Максим Шевченко

Вопрос о том, допустят его до выборов или нет, для Шевченко не является первостепенным. Так или иначе, уверен журналист, "эту стену нужно бить" по мере возможностей, чем он и решил заняться. Его целеполагание, заверил гость радиостанции, никак не связано с административно-карьерными амбициями.

"Это другой вопрос, это вопрос процедуры и практики. Это они идут ради должностей", - противопоставил себя нынешним чиновникам Шевченко.

Отдав должное взглядам и политической позиции КПРФ, от которой он избрался в Заксобрание Владимирской области, журналист подчеркнул, что имеет свои взгляды и представления о добре и зле и способен действовать и баллотироваться автономно.

Ранее в беседе ЗАКС.Ру лидер КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова, заметила, что фаворитом на роль кандидата в городском партийном отделении является кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко.

Выборы городского главы состоятся 8 сентября.