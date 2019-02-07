18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

7 февраля, 19:37

Шевченко заявил, что выдвинулся в губернаторы не ради должностей

Объясняя свое стремление стать губернатором Петербурга, о котором было объявлено 7 февраля, журналист Максим Шевченко заметил в эфире "Эха Москвы", что за этим стоит четкое понимание: вторая столица России заслуживает более бережного руководства, чем есть сейчас. Действительность, по его словам, такова, что городом правят бюрократы и "всякие приблатненные личности", много и не по делу о себе возомнившие, в то время как он быть таким не собирается.

Они полагают, что вправе управлять великим европейским русским городом, культурной столицей не на словах, а на деле, городом со свободным самосознанием населения. Там есть "парадная", там есть "поребрик", свой язык. А эти высокопревосходительства, тайные советники и явные начальники, которые полагают, что являются хозяевами - всех достали.

Максим Шевченко

Вопрос о том, допустят его до выборов или нет, для Шевченко не является первостепенным. Так или иначе, уверен журналист, "эту стену нужно бить" по мере возможностей, чем он и решил заняться. Его целеполагание, заверил гость радиостанции, никак не связано с административно-карьерными амбициями.

"Это другой вопрос, это вопрос процедуры и практики. Это они идут ради должностей", - противопоставил себя нынешним чиновникам Шевченко.

Отдав должное взглядам и политической позиции КПРФ, от которой он избрался в Заксобрание Владимирской области, журналист подчеркнул, что имеет свои взгляды и представления о добре и зле и способен действовать и баллотироваться автономно.

Ранее в беседе ЗАКС.Ру лидер КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова, заметила, что фаворитом на роль кандидата в городском партийном отделении является кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко.

Выборы городского главы состоятся 8 сентября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


7 февраля, 21:02    
Шевченко " назвал Ксению Собчак «политической девочкой по вызову», в другом – тандем «Единой России» и ЛДПР «пожирателями страны»". Очень метко.
Голосую за Шевченко.

7 февраля, 20:35    
Нам без дураков скучно !

7 февраля, 20:15    
Добро пожаловать!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

7 февраля, 20:55 Ройзман назвал Беглова "человеком из прошлого"   2

7 февраля, 20:20 Беглову напомнили о сосульках при помощи граффити

7 февраля, 19:59 Не от КПРФ, так самовыдвиженцем: журналист Шевченко хочет баллотироваться в губернаторы Петербурга   6

7 февраля, 19:37 Шевченко заявил, что выдвинулся в губернаторы не ради должностей   3

7 февраля, 19:36 В Василеостровском районе обсудили строительство станции «Большой проспект»   1

7 февраля, 18:59 Псковское СМИ оштрафовали за перепечатку текста преследуемой журналистки

7 февраля, 18:50 Невзоров: Пригожин никогда надолго не оставляет своё место верной путинской тени

7 февраля, 18:41 Высота снежного покрова зимой 2019-го года достигла максимума

7 февраля, 18:25 Митянина о "гололедных" травмах петербуржцев: Ни один человек без внимания власти не останется   3

7 февраля, 18:00 Сенатор Клишас: На реализацию закона об автономном Рунете потратят 20 млрд рублей   5

7 февраля, 17:59 Шендерович: Псковская журналистка не оправдывала, а объясняла терроризм

7 февраля, 17:29 Журналист Максим Шевченко собирается бороться за пост петербургского губернатора   3

7 февраля, 17:15 В день всех влюбленных Мамаев сыграет с зэками "Бутырки" в футбол   4

7 февраля, 17:00 Три плюс два: В Смольном готовятся новые отставки   2

7 февраля, 16:59 Глеб Павловский: ФСБ не должна вести уголовные дела   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.