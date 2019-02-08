РСПП: Принятие закона об автономном Рунете может стать катастрофой

Изоляция российского сегмента Интернета может послужить причиной катастрофического отказа работы всех сетей связи в РФ, сообщил в обращении к спикеру Госдумы Вячесаву Володину президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Письмо имеется в распоряжении "Коммерсанта".

В частности, Шохин напомнил, что законопроект предусматривает внедрение в ежедневный обиход операторов системы централизированного управления сетями связи, которая и послужит причиной масштабного программного сбоя. Инициатива предполагает также отключение РФ от зарубежных корневых серверов.

Вместе с тем, представители российского IT-бизнеса крайне обеспокоены тем, что расходы по установке нового, отечественного оборудования будут крайне высоки, а сам переход на изолированный режим работы займёт не меньше пары лет. Для крупных компаний, в среднем, затраты составят не меньше 2 млрд рублей.

В РСПП предлагают доработать проект закона в части управления маршрутизацией трафика, распространив его только на субъекты критической инфраструктуры, но не на трафик абонентов, включающий фильмы, музыку, игры и т. п.

Законотворческую инициативу о создании особого, автономного сегмента российского интернета 4 февраля поддержали в кабинете министров, предложив доработать его после утверждения в первом чтении.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2018 года. Среди его авторов - сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Они уверены, что его принятие документа необходимо, в том числе, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США.

Также известный член Совета Федерации в преддверие нового года приготовил для россиян своеобразный подарок в виде наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение к государству" там же. Последняя провинность, по его разумению, заслуживает помещения граждан под административный арест сроком до полумесяца. Инициативы не были поддержаны ни Роскомнадзором, ни Минюстом, ни Генпрокуратурой.