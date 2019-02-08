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10:26

СКР хочет установить у своего нового здания статую "борца с беззаконием" архангела Михаила

Следственный комитет России приступил к акции по сбору пожертвований на установку возле нового комплекса зданий ведомства трёхметровой статуи архангела Михаила - небесного покровителя СКР, извещает РБК.

Деньги для реализации данной затеи собирает ассоциация "Союз ветеранов следствия", которая разослала в различные подуправления Следкома письма, где сообщается, что монумент будет установлен прямо у парадного входа в строящееся на Техническом переулке новое здание комитета.

Ориентировочная стоимость памятника - 13 млн рублей. 

В письме ветеранов следствия отмечается, что добро на возведение скульптуры православного святого дал сам глава СКР Александр Бастрыкин. Композиция представляет собой "стоящую на постаменте бронзовую трехметровую фигуру главного борца против беззакония архангела Михаила, попирающего копьем змея, что символизирует победу сил света над силами тьмы".

"Она [композиция] не только будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи, но и украсит собой прилегающую к новому зданию территорию и архитектурный облик квартала", - следует из письма "Союза ветеранов следствия".

Сбор пожертвований вовсю идёт. К примеру, начальством управления учебной и воспитательной работы СК было принято решение принудить всех сотрудников подразделения в течение трех месяцев в обязательном порядке отчислять 0,5% со своего жалованья для реализации данной "монументальнй" затеи. В документе, разосланном другим сотрудникам СКР, говорилось о сумме в 1,5 тыячи рублей.

Добавим также, на проектирование и строительство нового здания Следственного комитета в Москве будет потрачено 5,6 млрд рублей из госбюджета. Возведение комплекса зданий началось в 2015 году и по планам должно завершиться 2019-м.

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