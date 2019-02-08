Шишкина торопит Смольный с развитием инфраструктуры Приморского района

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина пожаловалась вице-губернатору Николаю Бондаренко на недостаточное внимание чиновников к проблемам Приморского района, который много лет подряд переживает строительный бум и при этом инфраструктура которого развивается крайне медленно.

В ближайшее время, напоминает политик, будут сданы еще несколько жилых комплексов, чего пока нельзя сказать о станциях метрополитена. Между тем, уже сейчас район сопоставим по численности населению с курортным городом Анапа.

"Строительство станции метро Шуваловский проспект отложено до 2025 года, и это при том, что станция Комендантский проспект уже сейчас – одна из самых перегруженных в петербургском метро, ее пассажиропоток сегодня составляет в среднем 1,5 млн человек в месяц", - говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении ЗАКС.Ру.

Над землей ситуация, по оценке Шишкиной, выглядит не особо привлекательнее: крупные магистрали, вопреки обещаниям Смольного, уже десять лет не продлеваются на запад, и разрослись за это время бесчисленным множеством высотных домов, фактически стоящих на бездорожье.

"Всякий раз случалось одно и тоже: подрядчик с задачей не справлялся, с ним расторгался контракт и заключался с новым, таким же никчёмным. В последний раз участок Комендантского проспекта от Шуваловского до К-1 клятвенно обещали сделать в декабре 2018 года. Опять не смогли", - констатировала она.

Марина Шишкина уговаривает Бондаренко предпринять все возможные усилия для того, чтобы станцию метро "Шуваловский проспект" открыли раньше 2025-го года. В противном случае, уверяет она, город ждет подлинный и неизбежный транспортный коллапс.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.