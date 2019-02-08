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11:57

В Новосибирске инициированы повторные слушания по установке памятника Сталину

Не удовлетворенные отказом Художественного совета Новосибирска, наложившего вето на возведение в городе памятника Иосифу Сталину, представители местного отделения КПРФ инициировали проведение новых общественных слушаний с тем, чтобы заново обсудить возможность установки монумента идейному лидеру партии. 

Уведомление о проведении "референдума", передает "Академия Новостей", появилось на сайте городской мэрии накануне, 7 февраля.

"Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска извещает о проведении общественного обсуждения проекта размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города - памятника И. В. Сталину по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, д. 29. Заявитель – инициативная группа граждан", - следует из опубликованных мэрией документов.

По указанному адресу - Большевистской улице, 29 - располагается обнесённое забором здание, в котором разместился штаб новосибирских коммунистов.

Споры об установке памятника главному советскому вождю ведутся в сибирском городе с 2008 года.

В октябре 2018 года вокруг первых инициированных мэрией Новосибирска общественных интернет-обсуждений разгорелся скандал. Тогда в голосовании за установку памятника Сталину приняли участие 243 новосибирца, из которых 155 в идентичной форме высказались "за" возведение скульптуры. Горожане обвинили "ботов" в подтасовке результатов, в связи с чем опрос был аннулирован.

Позднее идею возведения монумента раскритиковал местный Худсовет и командование ЦВО. Военные завили, что установка скульптуры столь спорной исторической личности может прийтись не по нраву местным жителям.

Новые слушания по данному вопросу пройдут в мэрии с 12 февраля по 4 марта.

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15:36    
Сталин-истинный бог!Спаситель вернётся! Ждём с нетерпением!

15:07    
12-38
Ваша идея очень верна. Если делать памятник, то конечно, не как идола, и не как пугало, а как высокохудожественное произведение, действительно для памяти обо ВСЁМ, что было.

14:48    
12:07 «Гений и злодейство - две вещи несовместные» А.С.Пушкин.

14:28    
14:17 актуально только для психопатов. Родина, конечно, здесь не при чем, если это не палата в сумасшедшем доме.

14:17   И ныне звучат актуально слова:  
"За Родину!", "За Сталина!", "За Сталинград!", "За город-герой Ленинград!".

12:38    
и обязательно на постаменте надпись - "сухорукий параноик" (бехтерев)... хорошо бы сделать его в стиле тибетских демонов - кровавая рожа, с клыками и текущей изо рта кровью, или в стиле индуистской богини "кали" - отрубленная голова в одной руке, а во многих других - кривой ритуальный мечь и прочие атрибуты расчленения, а под ногой, как у кали - жертва палача... вот уж точно - туристов бы прибавилось поглядеть на чудище...

12:07    
Сталин-величайший правитель нашего Отечества за все времена его существования!!! Потому ему памятники должны быть в каждом городе! Сталин-ГЕНИЙ, потому и оклеветан тотально ничтожествами и всякой мразью!

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