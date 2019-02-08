Михалков, Ярмольник, Боярский объявлены угрозой национальной безопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил оградить жителей государства от пагубного, как ему кажется, влияния российских фильмов и прервал на полгода трансляцию телеканала "Наше любимое кино".

"Поводом стали неоднократные нарушения отечественного законодательства касательно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - известили представители совета.

Согласно решению госоргана, телеканал "Наше любимое кино" внесён в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины в апреле 2008 года.

Дело в том, что в эфирной сетке российского канала регулярно появлялись фильмы с участием таких актеров, как Александр Баширов, Никита Михалков, Леонид Ярмольник, Валентин Гафт, Михаил Боярский, Олег Табаков и другие. Трансляция кинолент, в которых главные роли доставались перечисленным актерам, по мнению "телевизионного" совета, нарушает положения закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Напомним также, что уже не первый год фамилиями видных политиков и деятелей культуры пополняется так называемое "Крымское досье" - своеобразный список россиян-"врагов" полуострова, в 2014 году вошедшего в состав РФ. В досье включены граждане, которые неоднократно высказывались о "русскости" Крыма - в частности, режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, актёр Михаил Ефремов, сатирик Виктор Шендерович, литератор Людмила Улицкая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак и многие другие.