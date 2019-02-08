Беглов и Макаров выразили соболезнования родным умершего актера Сергея Юрского

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и врио градоначальника Александр Беглов соболезнуют родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского, который сегодня, 8 февраля, скончался на 84 году жизни.

"К ярким образам, созданным Сергеем Юрьевичем на театральной сцене и в кино, невозможно было оставаться равнодушным. Они вызывали искренние, настоящие, живые эмоции у зрителя. Юрского всегда отличала петербургская интеллигентность, верность профессиональным и человеческим принципам, честность и порядочность", - поделился Макаров.

Наравне со спикером, Беглов вспомнил о том, что свой творческий путь Юрский начинал в Ленинграде на сцене Большого драматического театра.

"Сергей Юрьевич навсегда останется кумиром многих поколений россиян и жителей ближнего зарубежья, а его роли, в которые он вложил частичку своей души, станут для молодого поколения актеров образцом любви к своей профессии", - сообщил врио губернатора.

Заслуженный актёр, режиссер и сценарист Сергей Юрский умер сегодня утром в возрасте 84 лет. Многим россиянам он знаком по работе в таких отечественных кинолентах, как "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

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