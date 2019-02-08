Карельское "Яблоко" снова просит Генпрокуратуру проверить законность раскопок в Сандармохе

Депутат Заксобрания Карелии, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова вновь обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дать правовую оценку раскопкам близ Сандармоха - места массового расстрела советских политзаключенных. Выдержки из документа приводит "Коммерсант".

Археологическое исследование территории близ одноименного исторического урочища, расположенного в Медвежьегорском районе республики, было инициировано Российским военно-историческим обществом (РВИО). Организацией руководит министр культуры Владимир Мединский.

В обращении к Чайке Слабунова напоминает, что Сандармох имеет статус "памятника истории", в связи с чем на земляные работы там наложен ряд ограничений, поэтому ведомые РВИО раскопки напрямую нарушают положения 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия народов РФ".

В свою очередь в РВИО настаивают, что все проводимые обществом изыскания ведутся на законных основаниях и с разрешения властей республики Карелия. Последние считают, что Сандармох является лишь "достопримечательным местом", поэтому работы РВИО на территории захоронения легитимны.

Слабунова указывает, что любая охранная деятельность лицензируется, однако ей неизвестно, имеется ли такой документ у РВИО.

Резюмируя выше перечисленное, председатель "Яблока" просит генерального прокурора не перенаправлять её обращение в карельское отделение ведомства, как это происходило раньше, а изучить его на федеральном уровне.

Напомним, первым захоронения политических заключенных в Сандармохе обнаружил пребывающий под следствием глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитрий. В месте, которое открыл историк, по неофициальным данным, сотрудники НКВД расстреляли в сталинскую эпоху около 6 тысяч человек.