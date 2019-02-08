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14:37

"Фонтанка": Умнов покидает пост начальника петербургской полиции

Руководитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов может покинуть занимаемую должность, передает "Фонтанка", ссылаясь на необозначенные источники.

По сведениям издания, глава петербургской полиции переходит на работу в центральный аппарат ГУ МВД в Москве: якобы указ об этом за номером 44 уже лично подписан президентом Владимиром Путиным. Документ, утверждают в "Фонтанке", будет опубликован на сайте Кремля завтра, 9 февраля.

Согласно информации "Фонтанки", Умнов может занять должность помощника министра внутренних дел  Владимира Колокольцева.

Сам генерал-лейтенант не так давно заявлял, что "никаких тревожных сведений" о его переводе в Москву нет: "Это не от меня зависит. Я - человек в погонах".

Между тем, в петербургском главке, равно как и в пресс-службе МВД России, новость о переназначении Умнова не подтвердили.



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